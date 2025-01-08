ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا الحرائق التي تجتاح المنطقة بسبب الرياح، والتي تسببت في تدمير منازل وإغلاق الطرق مع فرار عشرات الآلاف، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد حيث اشتعلت النيران في وقت مبكر من الأربعاء، دون أن يتم احتواؤها.

يذكر أن حي "باسيفيك باليساديس" هو منطقة على سفح تل على طول الساحل وتنتشر فيه مساكن المشاهير. وفي أثناء الاندفاع من أجل الوصول إلى بر الأمان، أصبحت الطرق غير صالحة للسير عندما ترك عشرات الأشخاص سياراتهم وفروا سيرا على الأقدام".

وكتب هاميل في منشور على تطبيق إنستغرام مساء الثلاثاء: "تم إخلاء ماليبو في اللحظة الأخيرة.. حرائق صغيرة على جانبي الطريق مع اقترابنا (من الطريق السريع لساحل المحيط الهادئ)."

ومن بين النجوم الذين يمتلكون منازل في المنطقة آدم ساندلر وبن أفليك وتوم هانكس وستيفن سبيلبرغ.

ولم يقدم المسؤولون تقديرا للمباني المتضررة أو المدمرة جراء حرائق الغابات، لكنهم قالوا إن أوامر الإخلاء صدرت لنحو 30 ألف ساكن وإن أكثر من 13 ألف مبنى مهدد بالحرائق.