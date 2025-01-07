وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق محل كرم الشام بمنطقة فيصل بعد أن التهمته النيران وحرقت كل محتوياته.

وبحسب وسائل إعلام مصرية قامت الحماية المدينة بالسيطرة على حريق نشب داخل مطعم كرم الشام بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأظهرت الصور الأولية للموقع أن النيران أتت على الكثير من المعدات المطبخية، في حين أصيب المبنى بأضرار جسيمة نتيجة للنيران.