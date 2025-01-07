وذكرت قناة "دبليو بي إل جي" التلفزيونية، أنه قد تم العثور على الجثتين مساء الإثنين، في منطقة فتحة العجلات، بمطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي.

وقال متحدث باسم شركة "جيت بلو" للقناة التلفزيونية، إنه قد تم اكتشافهما أثناء عملية فحص روتيني للصيانة بعد الرحلة.

وكانت الطائرة وصلت إلى فورت لودرديل بعد الساعة 11 مساء بقليل، حيث كانت قادمة من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.