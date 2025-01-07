وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين على عمق نحو 10 كيلومترات.

وسجلت وكالة رصد الزلازل الصينية قوة الزلزال بمقدار 8.6 درجة.

وتبلغ الارتفاعات المتوسطة في المنطقة المحيطة بمركز الزلزال حوالي 4200 متر، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي.

ووفق تقرير للتلفزيون الصيني فإنه كان هناك عدد قليل من المجتمعات ضمن 5 كيلومترات من مركز الزلزال، الذي كان يبعد 380 كيلومترا عن لاسا، عاصمة التبت.

وأفادت وسائل إعلام صينية بمقتل عدد من الأشخاص في الزلزال الذي ضرب التبت.

وفي نيبال، دفع الزلزال السكان إلى الركض خارج منازلهم في العاصمة كاتماندو.

واكتظت الشوارع بالأشخاص الذين استيقظوا من نومهم جراء الهزة.

وكان زلزال بلغت قوته 8.7 درجة قد أسفر عن مقتل حوالي تسعة آلاف شخص وتدمير حوالي مليون مبنى في نيبال في عام 2015.