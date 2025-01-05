وفقا لموقع "أيه بي سي"، خضع نحو 60 مليون أميركا من داكوتا إلى ديلاوير، لتحذيرات الطقس الشتوي الحاد صباح الأحد، ويتوقع الكثيرون أن تستمر العاصفة حتى الاثنين، وتمتد من كانساس إلى الساحل الشرقي.

وكانت التحذيرات من العاصفة الثلجية سارية الأحد، في أجزاء من ولايات كانساس ونبراسكا وميزوري، بما في ذلك مدينة كانساس، حيث كانت العاصفة الضخمة تتصاعد.

وتمتد التحذيرات من العواصف الشتوية إلى سواحل المحيط الأطلسي، حيث تواجه بالتيمور وواشنطن العاصمة وريتشموند بولاية فيرجينيا تأجيلات كبيرة على السفر، بحلول صباح الاثنين.

وأظهرت لقطات التقطها "درون" متخصص، تحول مدن كاملة إلى اللون الأبيض، في ولاية ماريلاند الشرقية، جسدت حالة الطقس الكارثية التي تضرب الولايات المتحدة.

وأصبحت الطرق في نبراسكا وكانساس مغطاة بالجليد طوال السبت، ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج فوق ذلك.

واعتبارا من صباح الأحد، ألغت شركات الطيران ما لا يقل عن 900 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة، وفقا لشركة تتبع الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد على مدار اليوم.

كما أغلقت مدينة كانساس سيتي مطارها الدولي مؤقتا بعد ظهر السبت بسبب تراكم الجليد.

وأفاد المطار أنه تم إلغاء ما يقرب من 72 بالمئة من رحلات المغادرة. وبدأت العديد من شركات الطيران في إلغاء رحلاتها الاثنين، لكن العدد كان أقل من 100 بحلول منتصف صباح الأحد.