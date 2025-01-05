وأعلن حاكما ولايتي كنتاكي وفيرجينيا حالة الطوارئ تحسبا للعاصفة الشتوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية ريتش بان من مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية مساء أمس السبت "العاصفة لا تزال تتشكل.

لكنها تحمل مخاطر متعددة من الثلوج الكثيفة في السهول إلى الجليد الكثيف الذي يغطي الطرق في الجنوب"، بحسب رويترز.

وأضاف أن أكثر من 60 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا تنبيهات أو تحذيرات أو نصائح بخصوص الطقس الشتوي هذا الأسبوع.

وقد تشهد المنطقة الممتدة شرقا من نبراسكا وكانساس حتى أوهايو وإنديانا وجنوب غرب بنسلفانيا وشمال غرب فرجينيا تساقط ثلوج بسمك يتراوح بين 2.54 سم إلى 30 سم. وقد يتسبب الجليد في تدمير خطوط الكهرباء، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقال بان إن موجة شتوية من الأمطار المتجمدة والجليد ستضرب جنوب ميزوري وكنتاكي وتنيسي اليوم الأحد، مما قد يجعل الطرق خطرة ويتسبب في سقوط خطوط الكهرباء.

وأضاف "سيكون من المستحيل تقريبا القيادة في بعض المناطق".

وقال إن العاصفة من المتوقع أن تتحرك عبر الساحل الشرقي إلى المحيط الأطلسي بحلول وقت متأخر غدا الاثنين، لكن موجة جديدة من الهواء القطبي الشمالي ستجلب برودة شديدة إلى ثلثي شرق الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

ثلوج ومطر جليدي وسط الولايات المتحدة

يأتي هذا في تدهورت حالة الطرق أمس السبت في مناطق بوسط الولايات المتحدة مع وصول عاصفة شتوية جلبت مزيجا من الثلوج والمطر الجليدي مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، في ظل توقعات بتوسع هذا المزيج نحو الشرق في الأيام المقبلة.

وقال بوب أورافيك، كبير خبراء الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية في كوليدج بارك، بولاية ماريلاند: "الشتاء قد عاد"، وفقا للأسوشيتد برس.

وبحلول مساء السبت، كان من المتوقع أن تسقط ثلوج غزيرة على مسافة واسعة بين وسط كانساس وإنديانا، خاصة على طول الشريط الشمالي من الطريق السريع 70، حيث كانت هناك فرصة عالية لسقوط ما لا يقل عن20 سنتيمترا من الثلج. كما تم إغلاق جزء من الطريق السريع في وسط كانساس بعد الظهر.

وكان من المتوقع أن تتحرك العاصفة بعد ذلك إلى وادي أوهايو، مع توقع حدوث اضطرابات كبيرة في حركة السفر.

وانقلبت شاحنة إطفاء وعدد من الشاحنات الكبيرة والسيارات الخاصة غرب سالينا في كانساس.

وأوقف مطار مدينة كانساس الدولي مؤقتا عملياته بعد الظهر بسبب الجليد. وجرى تأخير عشرات الرحلات، بما في ذلك طائرة خاصة تنقل فريق كانساس سيتي تشيفز، قبل إعادة فتح المدارج.