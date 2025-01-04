وذكرت وزارة الطيران المدني المصرية، أن طائرة روسية من نوع "إيرباص A321"، كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرج بروسيا، اضطرت للعودة والهبوط في مطار شرم الشيخ.

تفاصيل العملية

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطائرة اضطرت للهبوط عقب تلقي بلاغ من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بـ10 دقائق، حيث طلب على الفور من برج المراقبة الجوية الهبوط إضطراريا.

وتضيف وزارة الطيران أنه وعلى إثر ذلك تم تفعيل خطة الطوارئ المتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة.

وتابعت أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار، وتم على الفور تشكيل غرفة لإدارة الأزمات ومركز العمليات المتنقل حيث انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب توفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة.

وأكدت أن "الطائرة تمكنت من الهبوط بسلام على أرض المطار، حيث تم توجيهها إلى الموقع المخصص وتم نقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي، حيث قامت جميع الفرق الفنية المختصة بإجراءات الفحص اللازمة لتحديد سبب العطل، وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة".