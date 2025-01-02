وأسفر انفجار الألعاب النارية في أحد أحياء هونولولو عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة، وفقا للسلطات.

ووقع الحادث قبل منتصف الليل بقليل خارج أحد المنازل، بحسب بيان صادر عن إدارة الإطفاء في هونولولو.

ويقع الحي الذي شهد الحادث بالقرب من مطار هونولولو الدولي وقاعدة مشتركة للقوات الجوية والبحرية الأميركي، وعلى بعد حوالي 22.3 كيلومتر شرق نصب "يو إس إس أريزونا" التذكاري، الذي يخلد ذكرى البحارة الذين قتلوا في الهجوم على بيرل هاربر والذي أدى إلى دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

وتم إعلان وفاة شخصين في موقع الحادث، بينما نقل 20 ضحية أخرى إلى المستشفيات، وفقا لخدمات الطوارئ الطبية في هونولولو.