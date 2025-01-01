وأصدرت الحكومة المصرية بيانا أوضحت فيه وضع الهواتف القادمة من الخارج للاستعمال الشخصي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها على الهواتف المستوردة.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج هاتفا "مُعفى" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

وأوضح البيان أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

وأضاف أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضا في حماية المواطنين من الهواتف المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسري على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت رسوما جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، وأطلقت تطبيقا لتسجيلها لضمان استمرار عملها.

كيفية التسجيل ومعرفة الرسوم الجمركية

تسجل الهواتف القادمة من الخارج عبر تطبيق تلفوني "Telephony" بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك فيما يخص أجهزة أندرويد وآيفون.

الهواتف القادمة من الخارج ستبقى تعمل داخل مصر مدة 90 يوما لدى المالك ثم سيتم إيقافها بعد ذلك ما لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها، والتي تصل قيمتها إلى 38.5 بالمئة من سعر الهاتف.

التطبيق تم ربطه بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية فبمجرد التسجيل على تطبيق تلفوني يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم به.

وتم ربط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق "تليفوني" يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم بالهاتف.

ولتسجيل الهاتف ومعرفة الجمارك التي عليه يجب القيام بعدة خطوات تبدأ بتحميل التطبيق من المتجر سواء غوغل بلاي أو أبل ستور ثم تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف من خلال الضغط على كود (*#60#).

عند طلب الكود ستظهر خانة تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف (IMEL) وهنا يجب إدخال الرقم التسلسلي للهاتف على التطبيق، فستظهر قيمة الرسوم الجمركية على الهاتف أو رقم (0) بجانب الرسوم الجمركية.

وكان شريف الكيلاني، بصفته نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قد قال في وقت سابق إن المواطن الذي سيدخل البلاد مصطحبًا بأكثر من هاتف محمول مستورد، سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة والتي ستصل نسبتها إلى 38.5 بالمئة.

وأوضح أنه سيجري إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من وجود أي رسوم جمركية، ولكن سينبغي على صاحبه القادم من الخارج التوجه للوصول لموظف الجمارك لتسجيله وذلك لضمان تشغيله مستقبلًا وعدم وقفه.