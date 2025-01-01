وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن الطائرة عادت لمطار سياتل بعد وقت قصير من الإقلاع نظرا لبلاغ بوجود دخان في قمرة القيادة.

وأقلعت طائرة من طراز إيرباص إيه 330 في حوالي الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت غرينتش) من مطار سياتل-تاكوما الدولي وعلى متنها 273 راكبا و10 من أفراد الطاقم.

وكانت الرحلة متجهة إلى مطار دانييل ك. إينوي الدولي في هونولولو عندما أبلغ الطاقم بوجود روائح في مقصورة القيادة، كما قالت المتحدثة باسم خطوط هاواي الجوية، ماريسا فيليغاس، لوكالة أسوشيتد برس.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية في الحادث الذي وقع على متن رحلة هاواي الجوية رقم 21.

وكانت الرحلة قد غادرت سياتل صباح الثلاثاء على متن طائرة جديدة، وفقا لما ذكرته فيليغاس، مضيفة: "السلامة هي أولويتنا، ونحن نعتذر بشدة عن هذا الحدث".