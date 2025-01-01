وكان صاحبا المنزل، الذين حددتهم وسائل الإعلام البريطانية هوياتهما بأنهما أحد المؤثرين على "إنستغرام" وزوجها المطور العقاري، غير موجودين في المنزل وقت السرقة في 7 ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، كان هناك موظفون في المنزل، وكادت إحدى العاملات تواجه اللص المسلح، وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة.

ومن بين المسروقات خاتم ألماس يزن 73.10 قيراطا، وأقراط ألماس، ودبوس مرصع بالذهب والألماس والياقوت الأزرق.

كما تضمنت المسروقات حقائب يد بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني (189 ألف دولار).

وقد عرض أصحاب المنزل مكافأة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (628 ألف دولار) لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به وإدانته، بالإضافة إلى مكافأة إضافية بنسبة 10 بالمئة من قيمة الممتلكات المسروقة التي يتم استعادتها.