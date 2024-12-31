وقال مصدر مقرب من براد إن نجم هوليود وحبيبته مصممة المجوهرات إينيس دي رامون "يخططان للزواج في العام المقبل، وبراد توصل إلى تسوية لأنه يريد الحفاظ على علاقة جيدة مع أطفاله حتى يتسنى له المضي قدما في زواجه الجديد".

وأضاف المصدر: "إينيس ترغب أيضا في إنجاب الأطفال وضغطت على براد لتسوية الأمور بسرعة".

وقال مصدر آخر: "براد سيشعر بالراحة أخيرا بعد أن تم تسوية الطلاق، وهو مستعد للمضي قدما في علاقته مع إينيس".

ويتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن خطوبتهما في العام الجديد، قائلا: "لقد حان الوقت، وعام 2025 سيكون هو العام الذي سيتقدم فيه براد للزواج من إينيس".

وقد وقع براد بيت وأنجيلينا جولي رسميا على أوراق الطلاق الاثنين، بعد نزاع قانوني دام 8 سنوات.