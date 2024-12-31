وقاد نجم البوب البريطاني روبي ويليامز عرضا غنائيا شارك فيه الجمهور بحماس، بينما تخللت الاحتفالات مراسم وعروض ثقافية للسكان الأصليين، إبرازا لتراثهم العريق.

واحتفالات سيدني، التي تعد من أبرز فعاليات رأس السنة على مستوى العالم، نقلت مباشرة وشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم، لتكون البداية الباهرة لعام جديد مليء بالتفاؤل.

وقبلها احتفلت نيوزيلندا، بالعام الجديد 2025 وكانت بذلك أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة.