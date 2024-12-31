وتقع جزيرة بيكر غير المؤهولة في منطقة زمنية متأخرة بمقدار 12 ساعة عن توقيت غرينتش العالمي، ما يجعلها واحدة من آخر المواقع على الكوكب التي تودع العام الجديد.

وبحلول الوقت الذي ستشهد فيه الجزيرة بداية عام 2025، سيكون العالم قد انهى احتفالاته وبدأ يوم 2 يناير في معظم أنحاء الكرة الأرضية.

وتعتبر جزيرة بيكر، من الأراضي التابعة للولايات المتحدة، غير مأهولة بالسكان، مما يعني أن دخولها العام الجديد لن يشهد أي احتفالات رسمية.

ومع ذلك، يظل التوقيت الزمني المتأخر في استقبال العام الجديد له رمزية تعكس تنوع المناطق الزمنية حول العالم.

في المقابل، كانت نيوزيلندا، أول دولة من أقامت احتفالات ضخمة لاستقبال العام الجديد 2025.

وفي أكبر مدن نيوزيلندا، أوكلاند، كان برج السماء الأيقوني محور الاحتفالات، حيث أبهج الحضور بعرض مذهل للألعاب النارية.