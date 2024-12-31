هذه الحالة تتكون عندما يسافر راكب من دولة يوم 1 يناير 2025، ويصل إلى دولة أخرى يوم 31 ديسمبر 2024.

هذه الحالة ستتوفر في رحلات محددة، أبرزها رحلة طوكيو إلى لوس أنجلوس، حيث يمكن للمسافر المغادرة على رحلة الساعة 1 فجرا في 2025، ويصل إلى الغرب الأميركي الساعة السادسة عصرا، عام 2024، مما يتيح له الاحتفال بالعام الجديد مرتين.

ومثل هذه الرحلة، توفر رحلة هونغ كونغ إلى لوس أنجلوس نفس الحالة، وكذلك هونغ كونغ إلى فانكوفر الكندية.

الانتقال من 2025 إلى 2024 خلال رحلة، سببه فارق التوقيت، حيث تسبق طوكيو لوس أنجلوس بـ17 ساعة، أما الرحلة فتستغرق 10 ساعات، مما يمكن المسافر من السفر عبر الزمن.

وستكون لوس أنجلوس ومناطق الغرب الأميركي والكندي، وجزيرة هاواي، من المناطق الأخيرة التي ستحتفل برأس السنة، بينما تفتتح أستراليا ودول شرق آسيا السنة مبكرا قبل الجميع.