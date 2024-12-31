وكتبت دينا، ابنة السيناريست المصري بشير الديك في منشورها المقتضب "البقاء لله.. بابا في ذمة الله".

ومن جهتها، قالت نقابة المهن السينمائية في مصر، الثلاثاء، إن السيناريست بشير الديك توفي عن 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان الديك قد نقل إلى المستشفى في نوفمبر بعد تعرضه لوعكة صحية إلا أن حالته لم تتحسن كثيرا.

وكتب الراحل سيناريو وحوار مجموعة من أهم الأفلام المصرية منها (موعد على العشاء) بطولة سعاد حسني و(سواق الأتوبيس) بطولة نور الشريف ومرفت أمين و(النمر الأسود) بطولة أحمد زكي و(الحريف) بطولة عادل إمام.

كما كتب للتلفزيون مسلسلات من بينها (أماكن في القلب) و(ظل المحارب) و(الناس في كفر عسكر) و(حرب الجواسيس).

كما نعته ابنة شقيقه، بوسي علاء الديك، في منشور عبر فيسبوك: "ولا نقول إلا ما يرضي الله.. عمي بشير الديك في ذمة الله.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعا له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وكانت دينا قد كشفت منذ ساعات عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، وأكدت أن حالته حرجة جدا وغير مستقرة، ولم يستجب للعلاج، كما أنه فقد القدرة على مضغ الطعام أو البلع.

وكان الراحل قد نقل إلى العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد، كما فقد الوعي تماماً، جراء تناوله دواء بالخطأ، ما أدى إلى حدوث مضاعفات، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.