وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام المسافرة على خطوط ألاسكا الجوية بفتح مخرح الطوارئ وتسلق الجناح.

وظهرت الراكبة الفيديو من كاميرات المراقبة وهي تمشي باتجاه حافة جناح الطائرة بالقرب من النوافذ، ثم بدأت تلوح بيديها وتنظر إلى الأسفل.

وقد ظلت الراكبة جالسة على الجناح، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من مساعدتها على النزول باستخدام سلم خاص.

وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم مطار سياتل-تاكوما الدولي أن الراكبة أصيبت بـ"نوبة قلق" أثناء مغادرتها للطائرة.