وفي البداية أعلن كارلسن انسحابه بعد قرار الاتحاد الدولي للشطرنج بتوقيع عقوبة ضده، لانتهاكه قواعد الزي في البطولة بارتداء الجينز، الجمعة.

وكتب البطل النرويجي على صفحته بمنصة "إكس": "بالتأكيد سألعب مرتديا الجينز".

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قد عاقب كارلسن بغرامة قدرها 200 دولار، وأعطاه إنذارا نهائيا لتغيير زيه على الفور، لكن البطل النرويجي رفض وتم استبعاده لاحقا من الجولة رقم 9.

وبعدها رفض كارلسن الاستمرار في الجولات المتبقية من البطولة، ثم عدل عن قراره.

لماذا يمنع ارتداء "الجينز"؟

يكمن منع ارتداء الجينز أثناء لعب الشطرنج حسب متابعي هذه الرياضة، في "الحرص على الجدية والاحترام للحدث من جهة، وكذلك من أجل ضمان الراحة والتركيز العالي للمتنافسين من جهة أخرى".

وفي البطولات الرسمية والشطرنج الاحترافي، يتوقع من اللاعبين أن يرتدوا ملابس تظهر احترامهم للحدث وللجمهور، وقد يعتبر ارتداء الجينز أمرا غير رسمي، ولا يتماشى مع أهمية الفعالية الرياضية.

ويحرص الحكام بالتشاور مع لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للشطرنج، على ضبط الالتزام بقواعد الملابس أثناء البطولات الرسمية.

وفي بعض الأحيان قد يمنع ارتداء الجينز بسبب اعتباره غير مريح للجلوس لفترات طويلة، وهو أمر مهم في الشطرنج حيث يطلب من اللاعبين التركيز العالي.

ويفضل في هذه الظروف ارتداء ملابس مريحة، مثل البناطيل الرياضية أو الأزياء التي تسمح بحرية الحركة.