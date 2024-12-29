وبعد ثلاثة أشهر دون فوز أي شخص بالجائزة الكبرى، بيعت تذكرة فائزة تقدر قيمتها بنحو 1.22 مليار دولار للسحب الذي جرى ليلة السبت الماضية.

فقد طابق الفائز الكرات البيضاء 3 و7 و37 و49 و55 والكرة الذهبية ميغا بول 6.

وكانت الجائزة الكبرى المقدرة يوم الجمعة، هي خامس أعلى جائزة تقدمها ميغا ميليونز على الإطلاق.

وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي لجائزة ميغا ميليونز، فقط على الفائز، الذي يختار الحصول على معاش تقاعدي، يتم دفعه على مدار 29 عاما.

وقالت ميغا ميليونز في بيان إن التذكرة الفائزة بيعت في كوتونوود بولاية كاليفورنيا على بعد نحو 200 ميل شمالي سان فرانسيسكو.

وقال جوشوا جونستون، المدير الرئيسي لدى ميغا ميليونز كونسورتيوم "يا لها من هدية رائعة في موسم العطلات! في وقت خاص للغاية من العام، هذه لحظة استثنائية للغاية بالنسبة للفائز بجائزتنا".

جدير بالذكر أن أكبر جائزة يانصيب في التاريخ بلغت 2.04 مليار دولار، وبيعت الشبكة الفائزة بها في كاليفورنيا أيضا.