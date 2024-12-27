وفي مقاطع فيديو منشرة يوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ططري الذي أمضى 43 عاما في السجن وهو يتسلم هدية عبارة عن "سيف مذهب" بعد صلاة الجمعة في أحد مساجد المدينة.

وكان رغيد ططري قد اعتقل في سن 27 عاما، وكان يشغل وقتها منصب رائد طيار، وذلك بعد رفضه تنفيذ أوامر قصف مدينة حماة.

وبعد سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر، تم تحرير ططري من السجن المركزي في مدينة طرطوس على يد فصائل مسلحة.

ويعد ططري من أبرز المعتقلين السوريين الذين تم تحريرهم، حيث يلبقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "عميد السجناء" بسبب طول مدة اعتقاله التي تجاوزت 40 سنة.