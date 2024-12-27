وقالت المنظمون في بيان إن أحد أفراد طاقم يخت "فلاينغ فيش أركتوس"، وبحارا آخر على يخت "باولين"، تعرضا لصدمات قاتلة من الأعمدة الشراعية ليخوتهم.

وفي وقت وقوع الحادثين، كان "فلاينغ فيش أركتوس" يبعد حوالي 48 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من أولادولا، بينما كان "باولين" يبعد 48 كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من باتمانز باي، وفقا للمنظمين.

ولم تنجح محاولات إنعاش الضحيتين في الحالتين.

وعبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن تعازيه، واصفا فقدان البحارين بأنها "مؤلمة".

وقال ألبانيز على منصة "إكس": "سباق سيدني هوبرت تقليد أسترالي، ومن المحزن أن يفقد فيه شخصين حياتهما في وقت يجب أن يكون مفعما بالفرح".

وأضاف: "نرسل حبنا وأعمق تعازينا إلى أسرهم وأصدقائهم وأحبائهم".

وقال المنظمون إن شرطة المسطحات المائية تحقق في الحادثتين.

ويعتبر سباق هذا العام هو النسخة الـ79 من الحدث.