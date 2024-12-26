وظهر توم هانكس في إعلان ترويجي لبرنامج ستر داي لايف Saturday Night Live والمقرر عرض الحلقة الخاصة به في عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت المقبل وكان بجانبه نجوما أصغر سنا منه مثل سكارليت جوهانسون وإيما ستون ما زاد من حالة القلق بشأن وضعه الصحي.

ولاحظ المعجبون في إحدى فقرات البرنامج يدي هانكس وهي ترتعش بشكل واضح في بعض الأحيان، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلى الرغم من أن الحائز على جائزة الأوسكار البالغ من العمر 68 عاما كان غالبا ما يضع يديه متشابكتين معا أو في جيوبه، إلا أنهما كانتا ترتعشان عندما كان يمسك بأكواب الكوكتيل والهدايا.

ولاحظ معجبون ارتعاش أيدي هانكس وكتبوا تعليقات عن الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال هانكس إنه في حالة أفضل في أوخر الستينيات من عمره مقارنة بعمره عندما كان في الثلاثينات.

وكشف خبراء في مجال الصحة عن أسباب عدة لهذه الرعشة مؤكدين أنها لا تدعو للقلق عادة لكنها قد تكون علامة على حالة خطيرة.

ووفقا لصحيف ديلي ميل يطلق على الارتعاش الذي يصعب السيطرة عليه اسم الرعشة والتي يمكن أن تظهر بصورة مختلفة.

يعتبر من الطبيعي أن ترتعش اليدين بمقدار ضئيل - وهذا ما يُعرف بالرعشة الفسيولوجية وقد تكون أكثر وضوحًا عند مد اليدين.

قد يؤدي استخدام الكافيين أو الإجهاد أو التعب أو الحرمان من النوم إلى تكثيف هذا النوع من الرعشة، ومع ذلك، قد تكون الرعشة الأكثر شدة التي تتداخل مع الحياة اليومية علامة على حالة شائعة تُعرف بالرعشة الأساسية.

يمكن أن يؤثر هذا على أي جزء من الجسم تقريبًا، ولكن غالبا ما يكون في اليدين، وخاصة عند القيام بمهام بسيطة، مثل الشرب من الكوب أو ربط أربطة الحذاء.

إنها حالة عصبية تؤثر على الأعصاب ولكن طبيا، تعتبر حالة حميدة، لكنه عادة ما تزداد سوءًا بمرور الوقت.

وقالت الطبيبة العامة إيلي كانون، لديلي ميل: "غالبا ما يلاحظ الناس أن الرعشة الأساسية تزداد سوءًا مع الإجهاد وقلة النوم والقهوة، ولكن من المثير للاهتمام أنها يمكن أن تتحسن غالبًا بعد تناول كمية صغيرة من الكحول".

ويمكن علاج النوبات التي تسبب مشاكل باستخدام أدوية بعينها بعضها مخصص للصرع والتي لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية.

وتتسبب المواقف العصيبة تفاقم النوبات بشكل مؤقت، وفي هذه الحالات قد يوصي الأطباء بتناول الأدوية.

سبب آخر نادر لرجفة اليد هو مرض باركنسون، وهو حالة غير قابلة للشفاء حيث تتلف أجزاء من الدماغ تدريجيًا على مدار سنوات عديدة.

ناك سبب آخر نادر لرجفة اليد وهو مرض باركنسون، وهي حالة غير قابلة للشفاء حيث تتلف أجزاء من الدماغ بشكل تدريجي على مدار سنوات عديدة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الأدوية أن تسبب الرعشة، مثل مضاد الاكتئاب بوبروبيون، ودواء القلب أميودارون.

يمكن أن تكون الرعشة أيضًا مشكلة بعد السكتة الدماغية، اعتمادًا على الجزء الذي تعرض للتلف في الدماغ.

إذا كانت رعشة اليد تتداخل مع الأكل، فقد يكون من المفيد استخدام أدوات تناول الطعام الموزونة والعمل مع محتص في العلاج الطبيعي للمساعدة في المهارات الحركية الدقيقة، مثل ربط أزرار الملابس، وفقا للخبراء.