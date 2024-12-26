وفي معلومات خاصة حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، كانت الإعلامية القتيلة قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها، وحُدد موعد الجلسة الشهر المقبل، لكن أثناء تواجدهما في المحكمة أقدم الزوج على إطلاق النار عليها فأرداها قتيلة عند باب المبنى، وفر إلى جهة مجهولة.

وبعد وقت لا يتعدى الساعتين على تنفيذ جريمته داخل محكمة شحيم الشرعية، نشر مسعود مقطع فيديو عبر حسابه في "فيسبوك" يتناول تفاصيل خلافاته الشخصية مع زوجته الإعلامية الراحلة، وتحديدا المالية منها المرتبطة بالعمل بموقع إلكتروني محلي يزعم تأسيسه.

كما اتهم مسعود أحد ضباط قوى الأمن الداخلي في لبنان بـ"الانحياز" في هذه القضية للمجني عليها، واتهم زوجته بـ"إقامة علاقات مسيئة للسمعة".

وقال مسعود في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، بينما أفاد مصدر أمني موقع "سكاي نيوز عربية" بالعثور على جثة الزوج بعد انتحاره.

وقالت إحدى السيدات من بلدة شحيم، اكتفت باسم مستعار هو "سهى"، لموقع "سكاي نيوز عربية": "الجريمة مروعة جدا ووقعت عند باب المحكمة الشرعية، والجميع هنا في محيط المحكمة سمع صوت إطلاق الرصاص، حيث ماتت عبير على الفور وهرب الجاني".

وأضافت: "الجريمة ليست الأولى في لبنان، إنما نشر الزوج مقطع فيديو يدلي فيه بفضائح عن زوجته قبل انتحاره هو الأمر الغريب"، مشيرة إلى أن "الفيديو طال أسماء عديدة من أبناء بلدة شحيم والبلدات المجاورة، ولم يستثن الجهات الأمنية".

وقالت مصادر من بلدة شحيم لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن لدى مسعود ورحال 3 أطفال.