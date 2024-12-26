وتأهل منتخب البحرين إلى المربع الذهبي لخليجي 26 بعد فوزه على أسود الرافدين 2 -0 الأربعاء، لكن تزامن ذلك مع ظهور العلم القديم للعراق على الشعار التذكاري الذي تبادله قائدا المنتخبين قبل بداية اللقاء.

ونشر اتحاد الكرة البحريني بيانا عبر حسابه على منصة "إنستغرام" قال فيه : "يود الاتحاد البحريني لكرة القدم توضيح الآتي بخصوص الشعار التذكاري الذي تم تبادله بين قائدي منتخبي البحرين والعراق، ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي خليجي (26) المقامة حاليا في دولة الكويت، والذي احتوى على العلم القديم لجمهورية العراق".

وأضاف البيان أن "طباعة العلم القديم لجمهورية العراق على الشعار التذكاري كان خطأ مطبعيا من المطبعة التي تعاقد معها الاتحاد لتجهيز الشعارات التذكارية الخاصة بمباريات المنتخب الوطني في خليجي 26، إذ لم تتم عملية التدقيق من قبل الاتحاد بعد استلام الشحنة المذكورة الخاصة بشعارات المباريات الثلاث لدور المجموعات".

وتابع: "وفي هذا الإطار، يقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره إلى الأشقاء في العراق قيادة وحكومة وشعبا، وذلك عن الخطأ غير المقصود بوضع العلم القديم".

وأكد على أن "هذا الخطأ لا يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرين إلى أن البحرين والعراق بلدان تجمعهما علاقات قوية على جميع الأصعدة، ولا يعكر صفوها مثل هذه الأخطاء غير المقصودة، إذ يكن الاتحاد البحريني لكرة القدم كل الاحترام والتقدير للأشقاء العراقيين".