وقال نيكولا يازجي أثناء حضوره قداسا، في شرق دمشق "اليوم هناك انتشار واسع للأمن لحماية الكنائس، خوفا من التخريب، لكن الأمور طبيعية".

وأضاف يازجي أنه يحتفل بأمرين هذا العام "عيد الميلاد(الكريسماس) وانتصار الثورة وسقوط الطاغية. نأمل أن يكون اليوم يوم الخلاص من حقبة ظلم ل الأسد".

وبدورها أعربت سعاد الزين، خلال حضورها قدسا في دمشق عن سعادتها على الرغم من قلة الزينة في الشوارع وأضافت "بالنسبة لي، سعادتنا في قلوبنا".

ومن جانب آخر، شهدت مدينة دمشق وعدد من المدن السورية خروج مظاهرات تضم مسلمين ومسيحيين بعد إحراق شجرة الكريسماس في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي.

وفي أواخر نوفمبر، قادت هيئة تحرير الشام، هجوما سريعا على النظام السابق، انتهى بالسيطرة على دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر الجاري.

وتخضع الهيئة التي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة والنأي بنفسها عن الجماعات المتطرفة، للتدقيق فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع الأقليات مثل المسيحيين والعلويين والأكراد بشكل خاص.

ومع ذلك، تواجه الهيئة تحديا كبيرا يتمثل بوجود العديد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوفها أو صفوف الفصائل خلال النزاع بعد عام 2001، ومعظمهم من آسيا الوسطى.