وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين ملثمين أضرموا النار في شجرة الميلاد، ومنعوا المواطنين من الاقتراب تحت تهديد السلاح.

وأضاف: "وقامت فرق الإطفاء بإخماد النيران بعد أن غادر المسلحون من الموقع".

وفي وقت لاحق، كشفت مصادر محلية أن الإدارة العسكرية ألقت القبض على المجموعة التي أشعلت النيران، وتوعدت بإنزال أقسى العقوبات.

وذكرت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية" أن من أحرقوا شجرة الميلاد هم مقاتلون أجانب من الشيشان.

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من أهالي السقيلبية، احتجاجا على الفوضى الأمنية والتضييق على الطقوس الدينية والاعتداء على رموز الديانة المسيحية، وفق المصدر ذاته.

كما اعتصم شبان أمام مقر قيادة المنطقة بالسقيلبية استنكارا لحرق شجرة الميلاد في المدينة.

واستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة الحوادث الأخيرة التي استهدفت مقدسات دينية في مختلف المناطق، بما في ذلك الحادثة التي تعرضت لها مزارات للطائفة العلوية في قرية الربيعة بريف حماة، إضافة إلى الهجوم الذي تعرضت له مطرانية حماة للروم الأرثوذكس، حيث أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار بشكل عشوائي على المطرانية ومحاولة تخريب أماكن العبادة، مما يثير القلق حول سلامة هذه المواقع والمواطنين بشكل عام.