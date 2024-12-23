وكانت أربع شاحنات وسيارتان ودراجتان ناريتان على جزء الجسر الذي انهار بعد ظهر الأحد بين ولايتي مارانهاو (شمال شرق) وتوكانتينز (شمال) البرازيليتين، بحسب السلطات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شاحنتين كانتا تنقلان حمض الكبريت ما "يعقد عملية البحث" عن مفقودين بسبب احتمال "تلوث المياه".

وعلقت عمليات البحث صباح الإثنين، لكن فرق الإطفاء كانت تدرس طريقة لاستئنافها.

وتم تعليق إمدادات المياه في المنطقة.

يعد جسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا الذي يبلغ طوله أكثر من 500 متر وتم بناؤه في الستينيات، الطريق الرئيسي الذي يربط مارانهاو بتوكانتينز.

ولا تزال أسباب الانهيار مجهولة، رغم أن المعلومات الأولية المتوافرة لدى الإدارة الوطنية للبنية التحتية للنقل أفادت أن الدعامة الرئيسية انهارت.