وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر في سيستان وبلوشستان محمد مهدي سجادي أن "9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون في الحادث الذي اصطدمت فيه حافلة بشاحنة وقود قرب زاهدان".

والسبت، قتل 10 أشخاص إثر سقوط حافلة ركاب في واد في مقاطعة لرستان في غرب إيران.

وسجلّ إيران ضعيف في مجال السلامة المرورية إذ سقط أكثر من 20 ألف قتيل في حوادث سير بين مارس 2023 ومارس 2024، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن منظمة الطب الشرعي التابعة للقضاء الإيراني.

وفي أغسطس، قُتل ما لا يقلّ عن 28 باكستانيا كانوا في طريقهم إلى العراق لأداء مراسم زيارة دينية عندما تحطمت حافلتهم في وسط إيران.

وفي يونيو 2004، قضى أكثر من 70 شخصا في حريق هائل نجم من اصطدام صهريج بنزين بحافلة ركاب في محافظة سيستان وبلوشستان.