وظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الجولاني وفيدان وهما يحتسيان الشاي من على قمة الجبل.

وكان النظام السابق يمنع زيارة جبل قاسيون منذ 2011 بسبب تحويله إلى ثكنة عسكرية للفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقد سبق زيارة هذا الجبل لقاء رسمي بين فيدان والجولاني، في قصر الشعب بدمشق. وأعرب وزير الخارجية التركي خلال اللقاء عن تفاؤله بمستقبل سوريا ، قائلا: "نأمل أن تكون الأيام السوداء في سوريا قد ولت، وتنتظرنا أيام أفضل".

وتأتي هذه التصريحات واللقاء في وقت يشهد فيه المشهد السوري تغيرات كبيرة، مع سقوط نظام بشار الأسد وإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.