توجه قائد الإدارة العسكرية في سوريا أبو محمد الجولاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إلى قمة جبل قاسيون المطل على العاصمة دمشق.
وظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الجولاني وفيدان وهما يحتسيان الشاي من على قمة الجبل.
وكان النظام السابق يمنع زيارة جبل قاسيون منذ 2011 بسبب تحويله إلى ثكنة عسكرية للفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد سبق زيارة هذا الجبل لقاء رسمي بين فيدان والجولاني، في قصر الشعب بدمشق.
وتأتي هذه التصريحات واللقاء في وقت يشهد فيه المشهد السوري تغيرات كبيرة، مع سقوط نظام بشار الأسد وإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.