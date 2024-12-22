وأوضح سليمان في مؤتمر صحفي في القاهرة، أن المسلسل الدرامي الذي يحمل عنوان "الخروج إلى البئر" انطلق منذ مدة طويلة، وتم الانتهاء من كتابة السيناريو قبل 3 أشهر.

وقال إن المسلسل سيحدث عن أحداث كانت تقع داخل السجن وكيف كان النظام يتحالف مع "جماعات جهادية" داخل السجن.

وكشف الفنان السوري، أن التصوير سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

"العودة إلى سوريا"

من جانب آخر، أكد سليمان أنه كان ممنوعا من دخول سوريا، مشيرا إلى أن مؤيدي النظام السابق قاموا بهدم منزله، مما جعله لا يملك بيتا في وطنه.

وأشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء، وأعرب عن رغبته في المساهمة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلد.

الترشح للرئاسة

وعن الأخبار التي انتشرت حول نيته الترشح للرئاسة، أكد أنه ليس الوقت المناسب لذلك في هذه الفترة. وأوضح أنه سيفكر في هذه الخطوة بعد أن تتجاوز سوريا أزمتها الحالية.

وأشار سليمان، إلى أن المعارضة تدعو إلى حوار وطني شامل يضم جميع الأطياف السياسية والطائفية في سوريا، وأنه يجب العمل على إجراء انتخابات نزيهة تتيح للشعب السوري اختيار قيادته.