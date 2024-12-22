وقال حاكم إقليم موغلا، بجنوب تركيا، إدريس أكبيك، الأحد، إن مروحية إنقاذ حلقت فوق مستشفى واصطدمت به، ثم تحطمت بعد ذلك، مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها وعددهم 4 أشخاص.

والقتلى هم طياران وطبيب وشخص آخر، بينما لم يصب المرضى في المبنى بأذى، حسب تقارير رسمية.

وقال أكبيك إن المروحية كانت في طريقها إلى إقليم أنطاليا المجاور. ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم المروحية، كما أظهرت صور أن الاصطدام أدى إلى إتلاف واجهة المستشفى.

ويظهر في الفيديو بأن الجو كان ضبابيا وقت إقلاع المروحية التي لم تتمكن من الهبوط في المستشفى.