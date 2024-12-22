من المقرر أن يعقد الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز قرانهما في حفل زفاف فخم في أسبن بولاية كولورادو بتكلفة تقدر بنحو 600 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الزوجين، المخطوبين منذ مايو 2023، بيزوس، البالغ من العمر 60 عاما، وخطيبته، البالغة من العمر 55، اختارا مطعم ماتسوهيسا، وهو مطعم سوشي فاخر، كمكان للاحتفال بحفل زفافهما الذي يحمل طابع بلاد العجائب الشتوية.

وأفاد مصدر لصحيفة "ميل" أن المطعم الفاخر الذي سيستضيف حفل الزفاف تم حجزه حصريًا من 26 إلى 27 ديسمبر لخدمة قائمة ضيوف النخبة ويمكن أن يستوعب حوالي 180 ضيفًا.

ومن المتوقع أن يكون الاحتفال الفخم حدثًا مرصعًا بالنجوم، بعد احتفالات خطوبة الزوجين في بوسيتانو بإيطاليا، والتي تضمنت حضورًا بارزًا مثل بيل غيتس وليوناردو دي كابريو.

وحافظ بيزوس وسانشيز على سرية غير عادية حول اليوم الكبير منذ أن تقدم بطلب الزواج على متن يخته الفاخر بقيمة 500 مليون دولار في مايو 2023.

وبينما لا تزال التفاصيل طي الكتمان، تشير التقارير إلى أن الزوجين وصلا إلى أسبن خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى احتفال وشيك.

ولم يؤكد بيزوس ولا لورين سانشيز الخبر حتى الآن.

حفل زفاف قد تكلف 600 مليون دولار

وأفادت 3 مصادر مقربة من الحدث أن حفل الزفاف سيقام في 28 ديسمبر.

ويشير مصدر داخلي آخر إلى أن حفل الزفاف والاحتفالات المصاحبة له ستكلف الزوجين 600 مليون دولار.

وفي وقت سابق من برنامج "توداي شو"، كشفت سانشيز عن بعض التفاصيل حول فستان زفافها، لكن الزوجين ظلا صامتين بشأن خطط زفافهما.

ويذكر التقرير أيضًا أنه تم حجز فنادق 5 نجوم في أسبن لاستيعاب الضيوف بدءًا من بعد عيد الميلاد. بالإضافة إلى هذه أماكن الإقامة الفاخرة، يُقال إن بيزوس قد أمّن قصورًا خاصة في جميع أنحاء المدينة للحاضرين البارزين.

وقال أحد أعضاء مجتمع أسبن ذوي العلاقات الجيدة إن مؤسس أمازون وصل مع حاشيته على متن طائرة خاصة إلى مطار المدينة يوم السبت.

وتفيد شائعات غير مؤكدة في المدينة أن بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم، سيقيم الحفل في مزرعة كيفن كوستنر التي تبلغ مساحتها 160 فدانًا.

سرية صارمة واتفاقيات عدم إفصاح

وكشف منظمو حفلات الزفاف في أسبن أن جيف بيزوس ولورين سانشيز يبذلان قصارى جهدهما لإقامة حفل زفافهما السري والرفيع المستوى، وقد استعانا ببائعين من مختلف أنحاء البلاد، مع وضع اتفاقيات صارمة بعدم الإفصاح.

وقالت سارة روز أتمان، وهي منظمة حفلات راقية في أسبن، إن الزوجين سيختاران "الأشياء المفضلة لديهم من جميع أنحاء العالم ويطيرون بها إلى أسبن، سواء كانت كعكة من باريس، أو مصفف شعر من نيويورك، أو فرقة موسيقية من لوس أنجلوس".

وكانت سانشيز صرحت لمجلة فوغ في نوفمبر من العام الماضي أنها لم تبدأ التخطيط في ذلك الوقت، وقالت للمجلة: "ما زلنا نفكر في حفل الزفاف.. هل سيكون كبيرًا؟ هل سيقام في الخارج؟ لا نعرف بعد".