وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وهي تلتهم المطعم الواقع في منطقة الطالبية بشارع فيصل.

كما وصلت ألسنة اللهب إلى الشقق الواقعة في الأدوار العلوية للمطعم.

وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن فرق الحماية المدنية في الجيزة قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

وأوضحت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين السكان والمارة، واقتصرت الخسائر على متحويات المطعم.

ولم يتم بعد الكشف عن أسباب الحريق الضخم.