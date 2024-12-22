كما نال الفيلم جائزة الجمهور للفيلم الروائي الطويل مناصفة مع الفيلم السوري "سلمى" للمخرج جود سعيد.

وفاز الفيلم الفلسطيني "إلى عالم مجهول"، للمخرج مهدي فليفل، بجائزة التانيت الفضي، فيما ذهبت جائزة التانيت البرونزي للفيلم السنغالي "دمبا"، من إخراج ممادو ديا.

وفازت السورية سولاف فواخرجي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى" فيما حصل الجزائري سامي لشعة على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الاختفاء".

وحصل المصري هاني عادل على جائزة أفضل موسيقى عن فيلم "أرزة"، كما حصل المصري مصطفى الكاشف على جائزة التصوير عن فيلم "القرية المجاورة للجنة"، وذهبت جائزة السيناريو إلى النيجيري بودي أسيانبي عن فيلم "مات الرجل".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من إخراج خالد منصور.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة التانيت الذهبي الفيلم السوداني "بعد ذلك لن يحدث شيء" للمخرج إبراهيم عمر فيما حصل الفيلم المصري "أحلى من الأرض" للمخرج شريف البندراي على جائزة التانيت الفضي، ونال الفيلم التونسي "عالحافة" للمخرجة سحر العشي جائزة التانيت البرونزي.

وفي المسابقة الوطنية للأفلام التونسية، توج فيلم "قنطرة" للمخرج وليد مطار بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال فيلم "لون الفسفاط" للمخرج رضا التليلي جائزة أفضل فيلم وثائقي، وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير إلى "ثنية عيشة" للمخرجة سالمة الهبي.

وتوج الفيلم التونسي "اللعنة" للمخرجة بثينة علولو بجائزة قرطاج للسينما الواعدة.

وشمل حفل الختام الذي أقيم بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة تكريم اسم الممثل التونسي الراحل فتحي الهداوي وكذلك اسم الناقد السينمائي الراحل خميس الخياطي كما تم تكريم الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين.