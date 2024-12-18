فقد أثار كشف ترامب عن تسريحة شعر جديدة خلال ظهوره الأخير موجة من ردود الفعل من المؤيدين والمنتقدين على حد سواء.

وظهر ترامب في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمشي ويقترب من عدد من الأشخاص، ويلوح بيديه ويسألهم عما إذا كانوا يستمتعون بوقتهم. ثم يسألهم: "هل الجميع جمهوريون؟"

وقد أثار المظهر الجديد، الذي يتكهن البعض بأنه قد يكون نتيجة لارتدائه القبعة التي تحمل شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مزيجا من الإعجاب والفكاهة.

وكتب أحد المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي "إذا أصبح ترامب أصلعا، فستكون هذه الخطوة الأكثر جرأة في التاريخ السياسي"، وتساءل آخر: "ماذا فعلوا بشعره؟"

وذكر آخر أن قوة ترامب تجعل الجمهور دائما يتحدث عنه، سواء من خلال السياسة أو الأمور الشخصية.

وجاء ظهور ترامب "الجديد" في الوقت الذي يستعد فيه لدخول البيت الأبيض في يناير المقبل، خلفا لجو بايدن.