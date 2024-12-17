وأظهر الفيديو أرنولد وهو يتجول في شوارع مدينة نيويورك، محاطا بحراس شخصيين، ولكن بدى عليه الكبر والكهل، في حالة لم يعتاد عليها جمهور النجم الذي اشتهر ببنيته الجسمانية القوية.

وبدا على شوارزينيغر الكبر، خاصة مع مظهره بالشعر الأبيض واللحية البيضاء، والخطوات البطيئة، حتى إن البعض استخدم وصف "أرنولد هرم 200 عام في الأشهر الأخيرة".

وأثار الظهور الأخير لأرنولد "قلق" بعض المحبين على صحته، بينما نوه جزء آخر من الجماهير إلى أن النجم الشهير "كبير في السن، لا أكثر".

وكشفت تقارير لاحقا أن الفيديو كان خلال فترة تصوير فيلم أرنولد الجديد "الرجل صاحب الحقيبة" في نيويورك، والمقرر عرضه العام المقبل، وهو فيلم كوميدي متعلق بفترة الأعياد.

يذكر أن النجم النمساوي الأصل، يبلغ اليوم من العمر 77 عاما، واشتهر بأفلام "الأكشن" وأبرزها "تيرمنيتور" و"إكسبيندبلز".