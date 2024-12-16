وأبدت أوكرانيا غضبها، حيث طالبت وزارة الخارجية باعتذار علني من الفيفا.

وردا على ذلك، أرسل الفيفا خطابا إلى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، ونشر نسخة منه على موقعه الإلكتروني.

وفي الخطاب، ألقى الفيفا باللوم على "مزود خدمة خارجي تابع لطرف ثالث"، وذكر الاتحاد الدولي إنه اتخذ "خطوات فورية" لمعالجة الموقف بمجرد ملاحظة المشكلة، بينما يجري حاليا مراجعة لتجنب تكرار ذلك.

واستخدم الخطاب كلمة "إغفال"، لكنه لم يذكر كلمة "خطأ" أو "زلة".

وكتب الخطاب المسؤول الرئيسي عن الاتحادات الأعضاء في الفيفا، إلكهان ممدوف، وقال فيه: "نأسف بصدق لأي قلق قد نكون تسببنا فيه"، لكنه لم يعتذر بشكل صريح.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.