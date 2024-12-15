وشهدت معظم المحافظات، صباح الأحد، عودة الطلاب إلى المدارس بشكل كامل لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وجاء استئناف الدراسة بعد عطلة دامت أسبوعا، شهدت احتفالات وتوقف المؤسسات عن العمل، بعد "الزلزال السياسي"، الذي حل على سوريا برحيل النظام وأعوانه.

وكانت وجوه الطلاب، التي رسم عليها العلم السوري الجديد، لافتة للأنظار، حسب ما رصدت عدسة قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال أحد الطلاب: "نشعر بالسعادة لأننا انتصرنا"، وذكر آخر: "غيّرنا العلم.. تحول من نجمتين إلى 3 نجوم".

فيما كشفت إحدى المدرّسات: "الأمر الذي كنا نكرسه في الماضي انتهينا منه.. عودة الطلاب إلى المدارس تأتي كرسالة لهم مفادها أننا انتهينا من الماضي".

ويعرف العلم الجديد بـ"علم الاستقلال"، وجاء بديلا عن العلم الحالي، الذي تم اعتماده من جانب النظام في سوريا منذ عام 1980.

ويتكون العلم، الذي استخدم عند الاستقلال، من عدد من الألوان يمثل اللون الأخضر الخلافة الراشدة، أما الأبيض فيمثل الدولة الأموية، أما اللون الأسود فيرمز للدولة العباسية.

وكان العلم السابق يضم اللون الأحمر بدل الأخضر.

وعاد "العلم الأخضر" للظهور خلال احتجاجات عام 2011، حيث استخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط النظام.

وبعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على البلاد، قبل أيام، عاد العلم الأخضر للظهور وتم اعتماده رسميا.