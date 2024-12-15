وحصلت الواقعة خلال أمسية مطلع العام الدراسي التي أقيمت في سبتمبر 2023 في مدرسة تيير الثانوية في ثاني أكبر مدن فرنسا.

وفي مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر "لوكا ب"، وهو تلميذ في السنة الثانية من صف العلوم الإعدادي، وهو يمضغ فأرا، ثم يبصقه ثم يعيده إلى فمه، حتى يقتل.

وقال الشاب الذي أصبح طالبا في كلية الهندسة أمام المحكمة الجمعة إنه لا يتذكر شيئا مما حصل.

وقصد المدعى عليه المستشفى بعد قتله القارض حيث أجريت له "فحوص صحية".

وطلب المدعي العام إلزامه 105 ساعات من الخدمة المجتمعية، وفرض غرامة عليه في حال عدم امتثاله لهذه العقوبة.

وتولى زميله "سيدريك ف" تصوير المشهد وإرسال مقطع الفيديو إلى "ليو أ" المتهم بنشره على "إنستغرام".

واعتبرت المدعية العامة أن الشابين "سيدريك ف" و"ليو أ" شاركا في إساءة معاملة الحيوان، وطلبت إلزام الأول بـ80 ساعة من الخدمة المجتمعية وزميله بـ60 ساعة، وفرض غرامة عليهما في حال عدم التنفيذ.

واتخذت 13 جمعية أهلية صفة الادعاء الشخصي وطالبت بتعويضات تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو، منددة بـ"الأعمال الوحشية والهمجية" التي ارتكبها التلاميذ.

جدير بالذكر أن المحكمة ستنطق بحكمها النهائي في 10 يناير المقبل.