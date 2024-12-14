وسيستأنف مطار دمشق المغلق منذ سقوط حكم بشار الأسد عمله "خلال أيام"، وفق ما أعلن مديره أنيس فلوح.

وأكّد أنيس فلوح مدير مطار دمشق الدولي: "إن شاء الله، سيتم افتتاح المطار بأقصى سرعة لأننا نعمل بشكل مستمر".

وغادر الجيش السوري وقوات الأمن السورية المطار، فجر الأحد الماضي، مع تقدّم "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها نحو المدينة.

"العلم الأخضر" على الطائرات السورية

وثقت مقاطع فيديو قيام العمال بتغيير ألوان العلم على الطائرات السورية استعدادا لعودة الرحلات الجوية.

وجرى وضع "علم الاستقلال" على الطائرات السورية، بدلا من العلم الحالي الذي تم اعتماده من جانب النظام في سوريا منذ عام 1980.

ويتكون العلم، الذي استخدم عند الاستقلال، من عدد من الألوان يمثل اللون الأخضر الخلافة الراشدة، أما الأبيض فيمثل الدولة الأموية، أما اللون الأسود فيرمز للدولة العباسية.

وكان العلم السابق يضم اللون الأحمر بدل الأخضر.

وعاد "العلم الأخضر" للظهور خلال احتجاجات عام 2011، حيث استخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط النظام.

وبعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على البلاد، قبل أيام، عاد العلم الأخضر للظهور وتم اعتماده رسميا.