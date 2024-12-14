وقال موقع "فوربس" إن شركة التكنولوجيا العملاقة ستتوقف عن بيع 3 هواتف آيفون تحتوي على منفذ "لايتنيغ"، في دول الاتحاد الأوروبي لمدة أسبوعين، وذلك امتثالا للوائح الاتحاد، والتي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام.

ومنفذ "لايتنيغ" هو نوع من الكابلات المستخدمة لشحن ومزامنة أجهزة أبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي في عام 2022 أن جميع الهواتف وبعض الأدوات الأخرى المباعة في دوله الـ27 يجب أن تحتوي على منفذ "يو إس بي سي"، في محاولة للحد من النفايات الإلكترونية.

وكانت شركة أبل قد قاومت هذا التغيير عندما تم اقتراحه، ولكن في عام 2023 أطلقت جهاز آيفون 15 بمنفذ" يو إس بي سي" ، ونقلت تدريجيا جميع أجهزة" آي باد" إلى "يو إس بي سي" أيضا.

وبناء على قرار الاتحاد الأوروبي ستسحب شركة أبل هواتف آيفون الثلاثة المزودة بمنفذ "لايتنيغ"، وهي آيفون 14 وآيفون 14 بلس والجيل الثالث من آيفون "إس إي" من جميع دول الاتحاد.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتوقف سويسرا عن بيع هواتف آيفون الثلاثة.

ورغم أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها متوافقة مع الاتحاد في العديد من القوانين.