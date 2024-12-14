وأوضحت المجلة المتخصصة أن الشرطي السابق غريغ موسغروف عثر على هذه التسجيلات، ومن بينها أغنية ثنائية مع مغني الراب إل إل كول جاي، في وحدة تخزين يملكها المنتج الموسيقي براين لورين الذي تعاون مع النجم الراحل ولا يُعرف مكان وجوده راهنا.

وتعود التسجيلات وفق الشروح المدوّنة على أشرطة الكاسيت، إلى مرحلة 1989-1991، قبل إطلاق ألبوم "دينجيروس" Dangerous الذي تضمّن أغنية "بلاك أور وايت" عام 1991.

وقال موسغروف لـ"هوليوود ريبورتر" عن الأشرطة المكتشفة: "كنت أستمع إلى تلك التسجيلات وشعرت بالقشعريرة لأن أحدا لم يسبق أن سمعها. كان رائعا حقا سماع مايكل جاكسون وهو يتحدث ويمزح".

لكنّ المجلة أشارت إلى أن محبّي مايكل جاكسون لن يتمكنوا على ما يبدو من الاستماع لهذه الأغنيات إذ لن يتسنى إصدارها، نظرا إلى أن مؤسسة "جاكسون إستايت" التي تتولى إدارة ميراث النجم الراحل رأت أن امتلاك أشرطة الكاسيت لا يعني امتلاك حقوقها.

وأوضح ناطق رسمي باسم "جاكسون إستايت" لـ"هوليوود ريبورتر" أن هذه المقاطع الصوتية ليست "جديدة" وأن "في خزائن التركة" تسجيلات أصلية لها.

أما غريغ موسغروف فأمل في أن يكسب أكثر من مليون دولار من الأشرطة المكتشفة التي سيعرضها على دور مزادات.

وبيعت نحو 350 مليون نسخة من أسطوانات مايكل جاكسون ومن بينها "ثريلر" Thriller الذي يُعد الألبوم الذي حقق أكبر مبيعات على الإطلاق. وفاز جاكسون بـ13 جائزة غرامي، وتوفي عن 50 عاما في 25 يونيو 2009 في منطقة لوس أنجلوس.