وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن تيمرمان أكد في تصريح لوسائل إعلام أنه عبر إلى سوريا بشكل غير قانوني من لبنان، في "رحلة حج دينية".

وسبق أن ظهر الشاب الأميركي في مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد الأشخاص إنهم حددوا مكانه ويحافظون عليه في أمان داخل سوريا، كما ظهر وهو يغادر المزل الذي تم استقباله فيه في انتظار تحديد هويته.

وكان هناك اعتقاد بداية أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي اختفى في سوريا قبل 12 عاما.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المسؤولين الأميركيين الذين يسافرون مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العقبة بالأردن.

وكانت الفصائل المسلحة قد أفرجت عن عدد كبير من السجناء منذ السيطرة على السجون وإسقاط نظام بشار الأسد.

لكن المعلومات تشير إلى أن هناك الكثير من المعتقلين الموجودين في أقبية سرية شديدة الحماية يصعب الوصول إليها.