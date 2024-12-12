وبث هذا الحفل الذي أقيم من دون جمهور في أحد معالم إيران، على منصة "يوتيوب"، حيث شهد متابعة كبيرة.

وكتبت على قناتها في "يوتيوب": "أنا باراستو، فتاة ترغب في الغناء للأشخاص الذين أحبهم. إنه حق لا يمكنني التغاضي عنه، أن أغني للأرض التي أعتز بها بشدة".

وأضافت: "هنا، في هذه الزاوية من إيران الحبيبة، حيث تتشابك التاريخ والأساطير. اسمع صوتي في هذه الحفلة الموسيقية المتخيلة وتخيل هذا الوطن الجميل".

ولقت الخطوة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع مصورة من الحفل الغنائي الذي أقامته باراستو رفقة فرقتها الموسيقية.

واعتبر نشطاء إيرانيون أن إقدام المطربة على الغناء من دون حجاب "خطوة جريئة" من قبلها، تتحدى من خلالها لالتزام بقانون الحجاب الإسلامي والتضييق على الحريات في إيران.

ويلزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة والشعر.