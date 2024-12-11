تتوزع عروض المهرجان على مسارين، الأول (مسار المسابقة الدولية)، ويشمل ثمانية عروض من العراق والكويت والأردن وتونس، والمغرب، وإيطاليا وإيران.

أما المسار الثاني (المسرح العراقي)، فيشمل ستة عروض، كما يقدم المهرجان عرضا شرفيا من تونس للمخرج الفاضل الجعايبي بعنوان (آخر البحر).

وتحمل الدورة الممتدة حتى الثامن عشر من ديسمبر اسم الأكاديمي والمخرج المسرحي الراحل شفيق المهدي (1956-2018) المدير العام السابق لدائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة العراقية.

أقيم الافتتاح بالمسرح الوطني في بغداد الذي يستضيف عروضا لمهرجان إلى جانب مسرحي الرشيد والمنصور، وشمل تقديم أوبريت (دجلة والفرات) من تأليف وإخراج ضياء الدين سامي.

وقال جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين والمدير العام لدائرة السينما والمسرح إن المهرجان كان مقررا له أن يعقد في شهر أكتوبر، لكن "الظروف المحيطة والصعبة استدعت تأجيله".

وأضاف "الكثير من العروض، حوالي سبعة عروض أوروبية، اعتذرت عن عدم المشاركة تخوفا من المجيء إلى بغداد، لأن الواقع في بغداد شيء والإعلام الموجه شيء آخر".

ونقلت رويترز عن جودي قوله "في هذا المهرجان سنكرم اثنين فقط من المبدعين العراقيين".

وكرم المهرجان في الافتتاح اسم شفيق المهدي، وتسلمت درع التكريم عائلته، كما كرم المخرج المسرحي صلاح القصب.