وبحسب نشطاء فقد "تم القبض على طلال الدقاق الذي كان قائد ميليشيات الدفاع الوطني في مدينة حماة بغرض إعدامه لارتكابه الكثير من الفضائع خلال مرحلة الحرب السورية".

وكتبت الحسابات التي نشرت الفيديو أن الدقاق اشتهر خلال فترة الحرب بإطعام أسوده من لحم المعتقلين.

كما تناول موقع "سكاي نيوز عربية في عام 2018 فيديو الدقاق وهو يلقي حصانا على قيد الحياة إلى مجموعة أسود لافتراسه.

وخلال الأيام الماضية، ظهرت الكثير من القصص المرعبة لتعذيب المعتقلين في سوريا بأساليب لا تخطر على البال سواء بالجلد والاغتصاب والإجبار على تقليد الحيوانات.

ويتخوف مراقبون ومحللون من أن يتجه المشهد السوري نحو الاقتتال الداخلي وتصفية الحسابات، وسط قلق متصاعد على مستقبل البلاد التي مزقتها سنوات من الحرب.