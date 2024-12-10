وقال رواد مواقع التواصل إن شبيه الأسد من مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا.

وظهر الشخص خارجا من أحد المحال ويمشي في الشارع والشبه بينه وبين الأسد واضح للغاية.

ووصل بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، بعد حصولهم على حق اللجوء في روسيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

ورفض الكرملين الإجابة عن توقيت وصول الأسد إلى روسيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي لقاء مجدول حالياً بين بوتين والأسد.