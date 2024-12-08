انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، فيديوهات متداولة من مرآب سيارات يقول نشطاء إنه يقع في القصر الجمهوري بالعاصمة السورية دمشق.
وتعود ملكية تلك السيارات حسب ما قال نشطاء في المعارضة إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي أعلنت فصائل المعارضة المسلحة سقوط نظامه، فجر الأحد.
وظهر في الفيديو عشرات السيارات من طرازات وأشكال مختلفة من بينها الرياضية والفارهة داخل القصر الجمهوري.
ولم يتسن التأكد من صحة المعلومات بشأن ملكية الأسد لهذه السيارات.
وعبر الكثير من السوريين والمدونين على تويتر عن صدمتهم من عدد وطرازات السيارات، وقارن البعض ملكية هذه السيارات بالأوضاع المعيشية لغالبية الشعب السوري.
كما دخل عدد من المواطنين السوريين داخل القصر الجمهوري في منطقة المالكي بالعاصمة دمشق بعد أن اقتحمته الفصائل المسلحة.
وظهر في فيديوهات أشخاص يتجولون داخل القصر الجمهوري وهم يرددون "البيت بيتكم"، وآخرون يغادرون المكان مع بعض الأواني المنزلية التي حصلوا عليها من داخل مطبخ القصر.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.