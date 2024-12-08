وتعود ملكية تلك السيارات حسب ما قال نشطاء في المعارضة إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي أعلنت فصائل المعارضة المسلحة سقوط نظامه، فجر الأحد.

وظهر في الفيديو عشرات السيارات من طرازات وأشكال مختلفة من بينها الرياضية والفارهة داخل القصر الجمهوري.

ولم يتسن التأكد من صحة المعلومات بشأن ملكية الأسد لهذه السيارات.

وعبر الكثير من السوريين والمدونين على تويتر عن صدمتهم من عدد وطرازات السيارات، وقارن البعض ملكية هذه السيارات بالأوضاع المعيشية لغالبية الشعب السوري.