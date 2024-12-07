وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جسما يخترق السماء يتبعه خط من الدخان الأبيض اللون عند الفجر.

وشوهد الجسم في سماء طهران ومدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها.

وأشارت وكالة أنباء "تسنيم" إلى أن ما شوهد مرتبط بـ"اختبار (عسكري) في ظروف حقيقية" أجراه الحرس الثوري الإيراني.

ولم تقدم الوكالة أو الحرس تفاصيل بشأن طبيعة هذا "الجسم المضيء"، بينما رجح بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن يكون "صاروخا".

وتؤدي القوة الجوية التابعة للحرس الثوري دورا مركزيا في البرنامج الصاروخي لإيران، الذي يثير ريبة الدول الغربية.

وفي أكتوبر، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، في سياق توترات متصاعدة بين البلدين على خلفية الحرب في قطاع غزة.