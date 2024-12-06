وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث موجة مد "تسونامي" على امتداد مسافة طويلة من سواحل ولايتي كاليفورنيا وأوريغون.

وفي وقت لاحق، ألغت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأميركية التحذير.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن تحذيرا من تسونامي كان يشمل 5.3 مليون شخص على الأقل في كاليفورنيا بعد الزلزال.

وقالت الهيئة إن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، كان مركزه يبعد 63 كيلومترا غربي بلدة فيرنديل منخفضة الكثافة السكانية على ساحل شمال كاليفورنيا.

وكان هناك شعور بالزلزال حتى جنوبي الولاية في سان فرانسيسكو، حيث شعر السكان بهزة لعدة ثوان، وأعقبها توابع أصغر.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن أضرار جسيمة أو إصابات جرّاء الزلزال.